Tra loro anche 55 minori non accompagnati

Oltre 170 migranti sono arrivati domenica nel porto di Salerno dopo essere stati soccorsi in mare. L’Ong Salvamento Maritimo Humanitario ha riferito che le persone a bordo sono in buone condizioni di salute. Tra loro anche 55 minori non accompagnati, tra cui quattro bambini di età compresa tra i tre e i dieci anni e due neonati.

