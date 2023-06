Le indagini hanno permesso di confermare l'ipotesi di coinvolgimento nel traffico internazionale di droga di un imprenditore forlivese

L’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì. L’indagine ha portato all’arresto di esponenti del mondo imprenditoriale romagnolo e appartenenti alle istituzioni, “asserviti” secondo chi indaga “ad interessi economici estranei e contrastanti con il fine pubblico, la trasparenza e la legalità della pubblica amministrazione”.

L’operazione arriva dopo un’indagine antidroga avviata dalla Squadra Mobile della Questura di Forlì nel gennaio del 2020 nei confronti di un sodalizio straniero dedito al traffico di stupefacenti.

Le indagini hanno permesso di confermare l’ipotesi di coinvolgimento nel traffico internazionale di droga di un imprenditore forlivese con precedenti penali operante nei settori dell’autotrasporto.

Anche l’ex deputato leghista Gianluca Pini è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Forlì e dalla Dda di Bologna. L’ex parlamentare, non più in carica dal 2018 e ora imprenditore, è indagato per un presunto giro di corruzione che, secondo l’accusa, gli avrebbe permesso di ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici durante la pandemia nel 2020.

