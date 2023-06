Anche il sindaco Nardella a seguire l'operazione

E' in corso a Firenze lo sgombero dell'ex hotel Astor, da parte delle forze dell'ordine. Si tratta dell'edificio – occupato da alcune decine di persone, in via Maragliano – da dove nel pomeriggio di sabato 10 giugno è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che viveva lì con la famiglia. Nel corso delle indagini, più volte i Carabinieri anche con l'ausilio delle unità cinofile hanno perquisito l'ex hotel alla ricerca della bambina o di indizi; perquisizioni sono state effettuate anche nell'edificio confinante.

Gli inquirenti spiegano che il provvedimento del gip è stato emesso in seguito alle indagini per il tentato omicidio avvenuto nell’ex hotel occupato il 28 maggio scorso, quando un uomo precipitò da una finestra durante degli scontri, e della scomparsa di Kata dello scorso 10 giugno. Il reato ipotizzato dalla procura è quello di invasione di edifici.In una nota, diramata dalla procura di Firenze, viene evidenziato che “sussiste il pericolo che il protrarsi della condotta criminosa, impedendo i necessari e urgenti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’edificio occupato, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati o comporti il rischio di ripetizione di reati contro la persona connessi alle condizioni di accesso alla gestione dell’immobile”.

Il sindaco Nardella segue lo sgombero

l sindaco di Firenze, Dario Nardella, e l’assessore comunale al welfare, Sara Funaro, stanno seguendo l’operazione di sgombero dell’ex hotel Astor, in via Maragliano, nella zona compresa tra San Jacopino e Novoli . Sabato scorso dall’ex hotel Astor era scomparsa la piccola Kata: ancora senza esito le ricerche per trovarla. Sulla vicenda la Dda fiorentina, che ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro preventivo dell’ex hotel, ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

