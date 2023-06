Gli italiani rimangono divisi sulla figura di Silvio Berlusconi sia come leader politico che come imprenditore. “E’ stato un trentennio in cui abbiamo perso tanto. Pagheremo un altro trentennio per poter recuperare”, ha detto un uomo per le strade di Roma. “Non l’ho mai votato. Non è per me un leader politico che io posso rimpiangere”, ha affermato una donna. Mentre un’altra signora, di origini spagnole, ha raccontato della prima volta che ha sentito parlare di lui: quando Mediaset è approdata nella penisola iberica. L’ex presidente del Consiglio è morto il 12 giugno scorso all’età di 86 anni e da tempo soffriva di una leucemia mielomonocitica cronica.

