Applausi e palloncini bianchi per l'ultimo saluto alla 29enne e a Thiago, il bambino che portava in grembo

Grande commozione a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, per i funerali di Giulia Tramontano, uccisa quando era incinta al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, in provincia di Milano, dove la coppia di viveva. La cerimonia, in forma strettamente privata per volere della famiglia, è stata presieduta dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, e dal parroco don Salvatore Coviello. All’entrata dei manifesti funebri dedicati a Giulia e Thiago, il nome scelto per il bambino che sarebbe arrivato e uno striscione con su scritto ‘L’amore regala e non priva. Protegge e non uccide‘. All’uscita dalla chiesa la bara è stata accolta da un lungo applauso dei tanti che si erano radunati in segno di vicinanza alla famiglia e che hanno lasciato volare dei palloncini bianchi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata