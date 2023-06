Il delitto è avvenuto a Sant'Antimo, tra piazza Sant'Antonio e via Caruso: le vittime erano cognati

Duplice omicidio in Campania a Sant’Antimo, alle porte di Napoli. Un uomo e una donna sono stati trovati morti ammazzati tra piazza Sant’Antonio e via Caruso.

Le due vittime sono cognati Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pesacane, 24 anni. Lui è stato rinvenuto a terra in piazzetta Sant’Antonio, lei in un appartamento di via Caruso 17. Entrambi sono stati colpiti da diversi colpi di arma da fuoco che hanno attirato l’attenzione, facendo partire le prime segnalazioni ai carabinieri della Compagnia di Giugliano che sono intervenuti sul posto. Sono in corso anche indagini da parte del Nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna. Per il momento non si esclude nessuna pista.

Sul posto per dirigere le indagini è arrivato il pubblico ministero di turno della Procura di Napoli Nord diretta da Maria Antonietta Troncone.

Ricercato il suocero