Un’imbarcazione con 150 migranti a bordo è alla deriva tra le zone sar di Italia e Grecia. Lo riferisce su Twitter Alarm phone. “Centocinquanta persone in pericolo dove le zone Sar di Italia e Grecia si incontrano. Le persone hanno riferito di essere alla deriva e che l’acqua sta entrando nella barca. Chiedono urgentemente aiuto. Abbiamo informato le autorità in Italia e Grecia e chiesto loro di avviare un’operazione di salvataggio immediata”, spiega Alarm phone.

🆘 150 people in distress where #Italian and #Greek SAR zones meet! The people reported to be adrift and that water is entering the boat. They are urgently calling for help. We informed authorities in #Italy and #Greece & asked them to launch an immediate rescue operation! pic.twitter.com/GhbgqD2NZz — Alarm Phone (@alarm_phone) June 6, 2023

A Catania 250 sbarchi da nave Diciotti

Intanto ieri sera 250 persone sono sbarcate a Catania dopo un intervento di salvataggio condotto dalla nave Diciotti della Guardia costiera. I naufraghi, circa mille, erano stati intercettati al largo delle coste calabresi. Dopo un primo sbarco a Catania, la nave si è diretta verso i porti di Messina e Reggio Calabria per lo sbarco di altri 200. Stasera la nave tornerà nel porto di Catania per un ultimo trasbordo dei naufraghi i quali, in seguito alle operazioni di identificazione, verranno distribuiti in diverse strutture in Italia.

Oltre 1.400 migranti soccorsi in 48 ore

Oltre 1.400 migranti soccorsi dalla Guardia costiera italiana fra lunedì e martedì nell’area di responsabilità italiana Sar. Nello specifico, nella notte tra il 5 e il 6 giugno a seguito di avvistamento aereo Frontex, due motovedette della Guardia Costiera, rispettivamente provenienti da Roccella Ionica e Catania, con la collaborazione di un pattugliatore Frontex, sono intervenute, per trarre in salvo circa 590 persone presenti a bordo di un peschereccio a 52 miglia da Crotone. I migranti sono stati in seguito trasbordati su nave Diciotti della Guardia Costiera.La stessa nave maggiore della Guardia Costiera è stata successivamente impegnata nelle attività di soccorso di un secondo peschereccio con circa 650 migranti a bordo. Le attività si sono svolte con il supporto della Nave di Frontex “MAI 1107”, di due motovedette della Guardia Costiera e grazie ad un mercantile presente in zona. Il 6 giugno, una motovedetta della Guardia Costiera di Crotone ha tratto in salvo 47 migranti che si trovavano a bordo di una barca a vela in difficoltà. Tra questi due bambini che necessitavano di immediate cure mediche. Si sono invece concluse questa notte le operazioni di soccorso di circa 130 migranti presenti a bordo di un barchino in difficoltà a 117 miglia da Capo Rizzuto, segnalato anche da Alarm Phone, su cui sono intervenute la motovedetta della Guardia Costiera di Crotone e un’unità navale della Guardia di Finanza.

