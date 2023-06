Parla Mauro Carelli, avvocato dell'imprenditore accusato di violenza sessuale

“Non siamo soddisfatti ovviamente perché riteniamo che, pur avendo ottenuto una sensibile diminuzione della pena originariamente inflitta, 6 anni e 6 mesi in meno, riteniamo che manchi ancora un bel delta per arrivare alla pena equa che contiamo di avere. Ora leggeremo le motivazioni, e depositeremo ricorso in Cassazione. Prendiamo atto di un’eliminazione di alcuni reati come il sequestro di persona e di tutta una serie di non doversi a procedere e assoluzioni su altri. Andiamo avanti per la nostra strada che è la strada giusta e contiamo di arrivare ad una pena più equa”. Così l’avvocato Mauro Carelli, difensore di Antonio Di Fazio, l’imprenditore farmaceutico accusato di sei casi di violenza sessuale con l’uso di benzodiazepine, che oggi si è visto ridurre dalla Corte di Appello di Milano la pena a 9 anni di reclusione dopo una condanna in primo grado a 15 anni e 6 mesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata