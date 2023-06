La scena, immortalata in un video, è stata diffusa sui social e in breve è diventato virale

Una giovane donna ha fatto il bagno nella Fontana di Trevi, a Roma, accompagnata da urla e fischi dei turisti lì presente. Fatta uscire da un agente della polizia locale di Roma Capitale lo colpisce con uno schiaffo facendogli cadere in acqua il cappello di ordinanza. Poco dopo, portata fuori dalla Fontana, ha scaraventato a terra una vigilessa intervenuta insieme a dei colleghi. La scena, immortalata in un video, è stata diffusa sui social e in breve è diventato virale.

