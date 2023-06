E' quanto messo a verbale da Chiara: "Giulia non voleva perdonarlo ma era tornata a casa temporaneamente"

Giulia Tramontano non perdonava “Alessandro ma sarebbe tornata a Senago temporaneamente in attesa di trovare un’altra soluzione abitativa oppure tornare a casa dai genitori”. È quanto ha messo a verbale davanti ai carabinieri la sorella Chiara Tramontano collocando queste intenzioni già a “febbraio” 2023 dopo aver scoperto a gennaio del tradimento di Alessandro Impagnatiello. “Trascorrevamo circa due settimane a casa dei nostri genitori e, in quell’occasione, Giulia confidava ai nostri genitori la sua gravidanza nonché le problematiche sentimentali con Alessandro” ha riferito la sorella 27enne.

“Nel mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva confidato di avere un’altra relazione sentimentale con un’altra ragazza e che, per via di questa situazione, stava pensando di abortire in quanto era incinta di Alessandro”, ha detto ancora Chiara Tramontano. Voleva “aiutare Giulia nel suo intento ma, avendo superato il novantaseiesimo giorno di gravidanza, non le era possibile abortire”. “Da quando Giulia ha iniziato la convivenza con Alessandro, nel febbraio 2021, mia sorella mi ha sempre confidato che c’erano delle problematiche sentimentali con il compagno perché spesso era assente per lavoro e lei rimaneva a casa da sola”.

