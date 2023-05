(LaPresse) Slitta di due giorni la data per il rilascio dell’area di proprietà comunale per la costruzione del nuovo museo della Resistenza, in piazzale Baiamonti a Milano. Nell’area sono presenti un glicine e due tigli che, stando all’attuale progetto di realizzazione dell’edificio, dovrebbero essere abbattuti. Per questo motivo oltre duecento persone hanno manifestato sul prato che ospita le grandi piante, chiedendo che il progetto sia modificato per garantire la loro sopravvivenza. Alla protesta hanno preso parte gruppi a tutela dell’ambiente, comitati di cittadini e rappresentanti di forze politiche tra cui anche alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. Tra i manifestanti anche Giovanni Storti, del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’: “Questo luogo è diventato un punto d’incontro e forse bisogna ascoltare anche i cittadini che vogliono qualcosa d’altro”, spiega l’attore. “Vogliono tenere questo glicine che, forse, è lui il simbolo della Resistenza, visto che è nato appena dopo la guerra”.

