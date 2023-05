Yirelis Pena Santana è stata colpita da una dozzina di coltellate. Non si esclude che il 25enne possa avere un complice. Caccia all'arma del delitto

Un uomo di 25 anni è stato fermato per l’omicidio di Yirelis Pena Santana, la 34enne domenicana trovata morta sabato a Cassino nel suo appartamento a via Pascoli 104. La donna è stata uccisa colpita da circa una dozzina di coltellate. L’uomo è stato trovato alla periferia di Cassino. Non si esclude al momento che possa avere avuto un complice. È caccia all’arma del delitto, che ancora non è stata trovata, in alcuni terreni vicino all’abitazione dell’uomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata