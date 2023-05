L'incidente si è verificato sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli (sopra Prati di Tivo), in provincia di Teramo

Due alpinisti sono morti a causa di un incidente che si è verificato sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli (sopra Prati di Tivo), in provincia di Teramo. L’allarme è stato lanciato da altri due alpinisti impegnati su un’altra via. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza del servizio sanitario abruzzese decollata da Pescara con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e le squadre di terra delle stazioni del Soccorso Alpino di Teramo e L’Aquila.

Incidente durante la fase di discesa

L’incidente è avvenuto durante la fase di discesa. I due procedevano “in conserva”, quindi con i due alpinisti legati reciprocamente tra loro. Sembrerebbe che uno dei due sia precipitato e l’altro non sia riuscito ad arrestare la caduta. I due uomini che hanno perso la vita sono un 48enne, guida alpina di Spoltore in provincia di Pescara e di un 51enne, escursionista di Pescara. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono affidate ai carabinieri di Pietracamela. I corpi degli alpinisti sono stati recuperati dal personale dell’elisoccorso 118 di Pescara e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo.

