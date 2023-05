In 40 persone al lavoro per liberare le aree colpite, in particolare nello stabilimento di Coccolia (Ra)

Tantissime le aziende colpite in Emilia-Romagna dall’alluvione che negli ultimi giorni ha devastato il territorio, in particolare nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Tra queste c’è Molino Spadoni, che produce prodotti a base di grano fin dal 1445 nella sua sede di Coccolia (Ra) e in altri stabilimenti. La sede principale è stata messa in pericolo dall’esondazione del fiume Ronco di martedì scorso: ma l’azienda ha dimostrato resilienza mettendo immediatamente all’opera idrovore e spurghi per aspirare l’enorme quantità di acqua e mettere al sicuro i dipendenti e l’intera struttura. La società ha inoltre comunicato di aver potenziato la produzione nei molini di Castiglione e di Savio di Ravenna, entrambi risparmiati dall’alluvione, per compensare.

40 persone a sistemare le aree colpite

“Dopo una prima ricognizione e i danni ingenti constatati – ha dichiarato Beatrice Bassi, delegata del cda del gruppo – 40 persone stanno lavorando alla sistemazione delle aree colpite. È stato creato un gruppo per affrontare in sinergia l’emergenza. Ringrazio tutti i dipendenti per la grande collaborazione: qui, come su tutto il territorio, si respira un forte senso di unione. La grande famiglia Molino Spadoni non si ferma: lo dimostra la partecipazione in corso alla fiera Tutto Pizza a Napoli, che rientra nel piano di iniziative previste e tutte confermate. Ovviamente ci siamo attivati anche per aiutare le persone soccorse a Faenza e a Brisighella con la donazione di pasti caldi”.

