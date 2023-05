A indagare sui presunti avvelenamenti di 9 lupi, 3 grifoni e 2 corvi imperiali sono i carabinieri forestali

È stato aperto un fascicolo di inchiesta sulle morti di animali nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. A indagare sui presunti avvelenamenti degli animali, in tutto 14 carcasse e di queste 9 sono di lupi, 3 di grifoni e 2 di corvi imperiali, sono i carabinieri forestali che da poche ore hanno depositato, presso la procura della Repubblica di Avezzano (L’Aquila), un dettagliato rapporto sul caso. Nelle vicinanze dei luoghi, in cui sono stati rinvenuti gli animali morti, sono stati trovati anche dei bocconi inviati all’Istituto zooprofilattico sperimentale Giuseppe Caporale di Teramo per le analisi. L’obiettivo è fare chiarezza sulle cause della morte degli animali. Sul caso, la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, ha annuncia che presenterà denuncia-querela.

