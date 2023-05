Il re dei paparazzi a processo per le frasi contro Chiara Ferragni e Fedez

Chiesto un solo processo per la ‘doppia’ presunta diffamazione di Fabrizio Corona ai danni di Chiara Ferragni e Federico Lucia ‘Fedez’, che l’ex re dei paparazzi ha definito nel novembre 2020 in un’intervista sul sito ‘Mow Men on Wheels’ degli “ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione”. Questa mattina il legale del 49enne, avvocato Ivano Chiesa, ha chiesto insieme al difensore dei ‘Ferragnez’ (parte civile), Gabriele Minniti, di riunire in un solo processo i due filoni per diffamazione intentati dopo la pubblicazione dell’articolo.

Per il primo caso la Procura di Milano, rappresentata dalla pm Francesca Crupi aveva chiesto l’archiviazione, ma la gip Sara Cipolla ha dato ragione agli avvocati della coppia di imprenditori e star dei social che si erano opposti mandando a giudizio Corona. Fra le frasi oggetto di contestazione “quello che fanno è tutto studiato a tavolino” e qualche affermazione riguardante di Chiara Ferragnez e Fedez: “Sono un progetto editoriale, così possono ricoprire tutti i target”. Prossima udienza nell’aula 8 bis del Palazzo di Giustizia il 13 giugno davanti al giudice monocratico Luigi Iannelli con l’obiettivo di unificare i due procedimenti, da discutere poi il 18 settembre.

