Lo studente dell'Università di Bologna rischia altri 5 anni di carcere per un articolo sui diritti civili in Egitto

Una udienza d’urgenza è in programma, oggi a Mansura, per Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna che rischia altri 5 anni di carcere per un articolo sui diritti civili in Egitto. I suoi legali – come ricorda la Ong Egyptian initiative for presonal rights – chiedono l’assoluzione di Zaki. Il Tribunale di emergenza dei Crimini di Sicurezza di Stato, Seconda Divisione di Mansoura, ha deciso lo scorso 28 febbraio di rinviare ad oggi la nuova udienza. Zaki deve rispondere del reato di aver diffuso notizie false sulle condizioni interne del Paese che, secondo l’accusa, minano la sicurezza sociale e la pace dell’Egitto.Gli avvocati dell’Initiative hanno ripetutamente respinto tutte queste accuse: “Patrick non ha fatto altro che esercitare il suo diritto originario alla libertà di parola e di espressione“.

