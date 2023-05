Il corpo scoperto da un giovane che ha chiamato il 112

Dramma a Perugia dove una giovane studentessa universitaria è stata trovata morta ieri notte negli alloggi universitari in Corso Giuseppe Garibaldi. A rinvenire il corpo, un giovane che ha chiamato il 112. Agli agenti della Polizia di Stato quindi intervenuti il ragazzo ha riferito che la sua fidanzata, amica della ragazza morta, da un giorno non riusciva a mettersi in contatto con la studentessa, una 21enne italiana.

Preoccupata, aveva chiesto al fidanzato di andare a verificare. Una volta forzata la porta, il giovane è entrato nell’alloggio dove ha trovato il corpo esanime della studentessa. A quel punto, ha chiamato la Polizia di Stato. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Scientifica, il medico legale e il Pubblico Ministero che ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio comunale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

