L'appello del primo cittadino: "Necessario lasciare libere le strade per agevolare il transito dei mezzi di soccorso"

Appello sui social del sindaco di Faenza, Massimo Isola. “Vista le criticità si invitano i cittadini, oggi, per quanto possibile, a restare a casa. È necessario lasciare libere le strade per agevolare il transito dei mezzi di soccorso”, ha scritto su Facebook il primo cittadino che ha poi dato indicazioni su quali saranno i provvedimenti per le prossime ore.

“A breve verrà chiuso Ponte delle Grazie mentre in nottata era già stato interdetto il transito sul Ponte Rosso e il tratto di circonvallazione tra la rotonda Donatori di sangue e via Argnani. Stanno giungendo in città una trentina di Vigili del Fuoco provenienti da Veneto e Lombardia”, ha concluso Isola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata