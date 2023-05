Il pm di turno ha disposto l'autospia della salma

Il cadavere di una donna sui 40 anni, è stato ritrovato stamattina dalla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino sulla spiaggia di Passoscuro. La donna era completamente vestita, fatta eccezione per le scarpe, ma non aveva con sé alcun tipo di documento, utile per l’identificazione. Sul posto, insieme con la Capitaneria di Porto, anche i soccorritori del 118. Il pm di turno ha disposto l’autospia della salma. I soccorsi sono stati allertati da una segnalazione di un passante che, dopo aver notato il cadavere sulla spiaggia, ha telefonato al Nue. Da quanto si apprende la donna è di origine caucasica.

