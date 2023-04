Foto dall'archivio

Aveva ancora parti della placenta addosso, indagini in corso

Una neonata senza vita è stata ritrovata, nella serata di ieri, in un cassonetto per i vestiti usati a Città Studi, quartiere di Milano. A segnalare il corpo alle forze dell’ordine un uomo che si era avvicinato al cassonetto. Il copro della bambina aveva ancora parti della placenta, segno che era stata partorita da poco. Sul posto, tra via Cesare Saldini e via Botticelli, i sanitari del 188 e gli agenti della Squadra mobile, diretta da Alessandro Calì, che hanno trovato.

Sono in corso le indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini di sorveglianza che sono state acquisite. Sul corpo della piccola è stata disposta l’autopsia dal pm Paolo Storari.

