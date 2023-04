La richiesta di confermare le condanne nel processo d'appello riguarda anche gli altri due imputati, Bellegia e Pincarelli

Confermare l’ergastolo per Gabriele e Marco Bianchi. È la richiesta arrivata dal pg nel processo d’appello per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Chiesta anche la conferma delle condanne a 23 e 21 anni di carcere per gli altri due imputati, Francesco Bellegia e Mario Pincarelli.La vittima, di origini capoverdiane, morì il 6 settembre del 2020, a 21 anni, dopo esser stato pestato dal branco, a Colleferro.

Gabriele e Marco Bianchi, e le altre due persone imputate nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, hanno agito “in quattro contro uno“, infierendo per 50 secondi, quando la vittima già era a terra. Lo ha detto il pg nella requisitoria al termine della quale ha chiesto per i quattro di confermare in appello le condanne di primo grado. “Il pestaggio è unitario – si dice – tutti picchiano in modo violentissimo la vittima mentre è inerme, colpendola in più parti vitali del corpo”, ma “il primo calcio, come confermato da diversi di testimoni, arriva da Gabriele Bianchi, aggrappandosi a un palo” “e Willy viene scaraventato a terra”. L’accusa ha chiesto la conferma delle condanne di primo grado.

