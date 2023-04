Filippo Mannino: "Auspico comunque vengano cambiate regole su centri di accoglienza in Italia"

“E’ stato previsto ciò che chiedevamo da mesi, la possibilità di trasferire con immediatezza i migranti in terraferma in strutture più idonee, tanto è vero che avremo una nave a disposizione che farà questi viaggi quotidianamente”. Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, a proposito dell’hotspot presente sull’isola. “Sicuramente Croce Rossa in Italia è sinonimo di professionalità e competenza, allo stesso modo auspico che vengano cambiate le regole sulla gestione dei centri di accoglienza in Italia, anche perché purtroppo esperienze passate come Mafia Capitale hanno dimostrato che dietro alla gestione delle migrazioni spesso si cela il malaffare”, ha aggiunto Mannino.

