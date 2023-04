Duplice omicidio nella notte in via Benedetto Varchi

Un uomo di 50 anni ha ucciso la notte scorsa ad Arezzo la propria compagna e la madre di lei. Il duplice omicido è avvenuto intorno all’una in via Benedetto Varchi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura di Arezzo.

Arma del delitto un coltello

L’uomo avrebbe colpito le due donne con un coltello. La suocera è morta poco dopo l’aggressione, mentre la compagna dell’omicida è deceduta in ospedale, dove era stata trasportata in condizioni gravissime. A dare l’allarme sarebbe stato uno dei due figli della coppia. Il cinquantenne è stato arrestato e portato in questura dove viene interrogato dal pm di turno.

