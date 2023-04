L'incidente all'interno del golf club 'Le Rovedine' a Noverasco di Opera, i due sarebbero precipitati da un'altezza di circa 15 metri

Due operai sono morti questa mattina a causa del cedimento del cestello con cui stavano potando un albero all’interno del golf club ‘Le Rovedine’ a Noverasco di Opera, in provincia di Milano. Una terza persona è rimasta ferita e portata in codice rosso all’ Ospedale ‘Niguarda’ di Milano.

Lo si apprende dai vigili del fuoco. L’incidente si è verificato intorno alle 10 di stamattina, i due sarebbero precipitati da un’altezza di circa 15 metri. Sul posto sono giunti 4 mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, Ats e il 118.

Avevano 69 e 51 anni i due operai morti questa mattina a Opera, in provincia di Milano, mentre stavano potando un albero di un golf club. Lo si apprende da Areu che comunica anche che la persona trasportata in codice rosso all’Ospedale di Niguarda di Milano è un ragazzo di 25 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 10 di stamattina, gli operai sarebbero precipitati da un’altezza di circa 15 metri.

Il giovane di 25 anni rimasto ferito stamattina a Opera, in provincia di Milano, mentre stavano potando un albero di un golf club, secondo quanto apprende LaPresse, è in condizioni estremamente gravi, con multi traumi, tra cui cranico e toracico. Sono ancora in corso gli interventi di emergenza.

