Nessuno è stato colpito, zona isolata dalle forze dell'ordine

Un uomo di circa 30 anni si è barricato in casa propria a Catania, nel rione Librino, e sono stati esplosi dei colpi di pistola senza colpire nessuno. In casa non c’è nessun altro perché moglie e figli si trovano in un’altra località. Da circa due ore stanno andando avanti trattative con uomini e funzionari della Questura di Catania presenti sul posto per il momento senza risoluzione. Sul luogo dei fatti sono presenti 4 equipaggi delle Volanti, la squadra mobile, i vigili urbani, i vigili del fuoco e del 118. Per il momento sono ignote le ragioni del gesto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata