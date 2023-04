Non si avevano più notizie dell'uomo da ieri pomeriggio. Sono in corso accertamenti a Caldes, in provincia di Trento

Sono in corso accertamenti nei boschi a Caldes (Trento) dove un uomo, di cui non si avevano notizie da ieri pomeriggio, è stato trovato privo di vita. I carabinieri e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi, operazione che sta coinvolgendo anche i forestali della Provincia. Tra le ipotesi al vaglio infatti anche quella legata all’aggressione da parte di un animale selvatico. Sul posto si è recato anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col.

