Foto dall'archivio

Si trovava in carcere per l'omicidio della moglie

Questa mattina alle 6 e 45 Xhafer Uruci, 62enne albanese in stato di fermo per omicidio volontario dopo avere ucciso la moglie, è stato trovato morto in carcere a Terni da un agente di polizia penitenziaria. Lo conferma a LaPresse Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa Polizia Penitenziaria. Vani i soccorsi. L’uomo – in regime di grande sorveglianza – si è impiccato con le lenzuola.

