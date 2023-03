Immagine d'archivio

Scontro tra due auto a Custonaci: le vittime sono quattro uomini e due donne

Un incidente mortale con 6 morti è avvenuto a Custonaci, in provincia di Trapani. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Ci sarebbe un altro uomo coinvolto nell’incidente che versa in condizioni gravi. Le vittime sono quattro uomini e due donne, che sono stati estratti già deceduti in seguito al gravissimo incidente

