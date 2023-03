Immagine d'archivio

Il sinistro ha coinvolto quattro auto per un totale di 12 persone coinvolte. Deceduta una 63enne, gravissimo un uomo di 66 anni

Tragedia sull’A8 nel tratto tra Legnano (MI) e il bivio per l’Autostrada A9. Un incidente ha coinvolto quattro auto per un totale di 12 persone coivolte. Morta una donna di 63 anni con decesso constatato sul posto. Gravissimo un uomo di 66 anni portato in arresto cardiaco all’ospedale di Legnano. Un’altra donna in codice rosso con politrauma ha raggiunto il Niguarda di Milano in elicottero ma non è in arresto cardiaco. Un maschio di 20 anni e una femmina di 30 sono stati portati all’ospedale di Saronno in codice giallo, due ragazzi di 27 e 29 anni con ferite lievi all’ospedale di Busto Arsizio e due uomini di 52 e 54 anni in verde al San Carlo di Milano. I restanti tre non hanno avuto bisogno di essere ospedalizzati. Sul posto numerosi mezzi inviati da Areu, polizia stradale e vigili del fuoco per un intervento lungo cominciato questa mattina con corpi intrappolati nelle lamiere.

