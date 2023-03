Avvistato in mare a poche decine di metri dalla riva in località Praialonga

Stamattina è stato recuperato il corpo di un’altra vittima del naufragio di Cutro, in provincia di Crotone. Si tratta di un donna di 30anni, avvistato in mare da parte di un peschereccio a poche decine di metri dalla riva in località Praialonga. Il recupero della salma è stato effettuato dalla Guardia Costiera. La salma è stata trasportata presso il porto di Le Castella. Il bilancio ufficiale delle vittime sale quindi a 89.

