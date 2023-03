L'incidente nell'azienda Recoma di Sermoneta, sul posto i soccorsi e i carabinieri

Due operai sono morti in seguito all’esplosione di una bombola di gas nell’azienda Recoma di Sermoneta, in provincia di Latina. Sul posto i soccorsi e i carabinieri.

Una terza persona è rimasta ferita ed è stata ed è stata elitrasportata all’ospedale Goretti di Latina. Le vittime avevano 34 e 35 anni.

Rocca su operai morti: “Sicurezza lavoro è priorità”

“Esprimo, a nome della Regione Lazio, il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime dell’incidente verificatosi in un’azienda a Sermoneta. La sicurezza sul lavoro è una priorità di questo governo regionale. Lavoreremo per far sì che non si leggano più notizie come questa”. Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

