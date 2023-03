79 le vittime del naufragio sulle coste calabresi

Sono giunte, stamani all’alba, al cimitero di Borgo Panigale, a Bologna, altre due salme delle vittime del naufragio di Cutro, in provincia di Crotone, due fratelli afghani di 20 e 24 anni. In mattinata ha raggiunto le salme anche un familiare, che è stato accolto in una struttura messa a disposizione dal Comune di Bologna con la presenza di un mediatore linguistico.I funerali si terranno in forma privata nel pomeriggio alle 14, con rito islamico celebrato da Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia.Sarà presente in rappresentanza della città di Bologna la vicesindaca Emily Clancy, insieme ai rappresentanti delle altre istituzioni.

