Sono i dati forniti dal Viminale. I minori non accompagnati sono quasi duemila

Sono 20.017 gli sbarchi avvenuti in Italia dall’inizio del 2023. Sono i dati forniti dal Viminale. Mettendo a confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso gli sbarchi di migranti sono più che triplicati: nel 2022 erano stati 6.152.

Nel solo mese di febbraio, gli sbarchi sono stati 9.456 a fronte dei 2.439 del febbraio 2022. Per quanto riguarda i migranti minori non accompagnati, da inizio anno al 7 marzo 2023, sono stati 1.965 mentre – dati al 31 dicembre 2022 – i minori non accompagnati in Italia erano stati in totale 10.044.

