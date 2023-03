Secondo quanto confermato da fonti investigative, di tratta di un 28enne di origini turche che si trovava in Austria

È stato arrestato nella notte, in Austra, il quarto presunto scafista del naufragio di Cutro, in provincia di Crotone, nel quale hanno perso la vita 72 persone. Secondo quanto confermato a LaPresse da fonti investigative, di tratta di un 28enne di origini turche, che si era reso irreperibile dopo la strage. L’uomo è stato rintracciato e fermato in Austria, grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone.

Sul 28enne pendeva il provvedimento emesso nei giorni scorsi dal gip Michele Ciociola, che ha già convalidato gli arresti nei confronti di altri due scafisti, mentre per il terzo, il 17enne, si è pronunciato a favore della convalida dell’arresto il tribunale per i minorenni di Catanzaro.

