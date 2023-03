Foto: Remo Di Gennaro

Sonia Peronaci fa un appello alle famiglie a educare bambini e bambine "al rispetto e alla gentilezza"

“Abbiamo tanti motivi per festeggiare l’8 marzo, anche se siamo in un mondo in cui le cose per le donne sono ancora molto difficili e c’è tanto da lavorare. Ma siamo sulla strada giusta. Il mio mondo, quello del food, ad esempio, è ancora un po’ maschilista – non si può negare – ma ormai noi donne siamo in grado di guadagnarci il rispetto sul campo. Nessuno ce lo regala. E questo vale per tutti, uomini e donne, in qualsiasi ruolo, a partire dall’imprenditoria. Tutto passa dalle famiglia, dall’educare i nostri figli alla gentilezza“. Parola di Sonia Peronaci, una delle più note imprenditrice del web, interpellata da La Presse alla vigilia della festa della donna. Fondatrice di ‘Giallo Zafferano’, che ha creato nel 2006 per poi lasciarlo e dare vita al progetto soniaperonaci.it e alla SoniaFactory, impresa digitale in ambito food. Sonia è figlia di un ristoratore. E si racconta così: “Cresciuta tra pentole, aromi, fornelli, profumi di arrosto e pasta al forno. Ad un certo punto della mia vita ho deciso di portare questo mio bagaglio di esperienze online”.

Sonia Peronaci sottolinea con LaPresse il tema del buon esempio per arrivare al traguardo del pieno rispetto dei diritti della donna: “Se in casa non è solo la donna a cucinare e a occuparsi della casa ma anche gli uomini – fa notare l’imprenditrice – allora questa intercambiabilità di ruoli diventa normale. Non sarà sempre e soltanto la mamma a fare tutto in casa”. “E proprio dalla cucina, in casa, in famiglia, con bambine e bambini e con ragazze e ragazzi che cucinano insieme con le mamme e i papà – sottolinea a LaPresse – può passare una rivoluzione culturale che ci porti fino in fondo all’obiettivo della parità uomo donna”.

Il mondo dei cooking show e dei food blogger, diventato vera e propria moda, ha aiutato. “C’è più attenzione a cucinare con i più piccoli a casa in famiglia – spiega Sonia Peronaci a LaPresse – E’ un modo simpatico per vedere bambini e bambine che fanno con piacere le stesse cose in cucina. E imparare a cucinare da bambini insegna a gestirsi: questo servirà nella vita a tutti, donne e uomini, in tutte le situazioni”.

Il messaggio di Sonia Peronaci per l’8 marzo contro il fenomeno della violenza sulle donne è “insegnare in famiglia la gentilezza e il rispetto, perché passa tutto da lì e tutto inizia da lì. E i bambini e i ragazzi nel nucleo familiare si formano. Il mio appello è alle mamme e ai genitori, ad educare i figli, maschi e femmine, al rispetto e alla gentilezza”.

Sonia Peronaci ha anche un suggerimento in chiave food per l’8 marzo. La sua idea per la tavola per la festa della donna è un ‘risotto problem solver’. “Il risotto – dice Sonia – è quello che risolve tutte le situazioni, puoi cucinarlo in 20 minuti con ciò che hai in casa, è un po’ uno svuotafrigo, utile in questo momento di crisi. Il risotto ti salva, è un ‘problem solver’ come sanno fare le donne”.

