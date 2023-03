Ecco le modalità della mobilitazione per Ferrovie dello Stato, Atm (Milano) e Atac (Roma)

Sciopero nazionale di Slai Cobas e Cub Trasporti in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Previsti disagi su ferrovie e mezzi pubblici in tutta italia. Ecco i dettagli

Ferrovie dello Stato, mobilitazione dalle 21 del 7 marzo

La mobilitazione prenderà il via alle 21 di stasera, 7 marzo, con il personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza, mentre i treni regionali potranno subire variazioni: lo sciopero durerà fino alle 21 dell’8 marzo. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sono comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Milano: metropolitane garantite fino alle 18

A Milano, sulle linee Atm, le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18. Le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio. Bus, tram e filobus, invece, potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Roma: servizio non garantito dalle 8:30 alle 17

Queste invece le modalità dello sciopero con riferimento all’Atac, i trasporti pubblici romani:

NOTTE 7/8 MARZO 2023

–non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

-garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e quello delle corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

GIORNATA DELL’8 MARZO 2023

–garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

–non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

-non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

-garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

NOTTE 8/9 MARZO 2023

-garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

-non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

