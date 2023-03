Il corpo forestale ha avviato i primi accertamenti

Un uomo stamattina è stato aggredito da un orso in val di Sole, in Trentino, mentre stava percorrendo un sentiero con il suo cane. Secondo quanto si apprende l’uomo è stato trasferito in ospedale. Il corpo forestale ha avviato i primi accertamenti.

“Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all’ambiente, Pichetto Fratin, con l’impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso”, ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L’uomo, ferito alle braccia e alla testa, è ricoverato all’ospedale di Cles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata