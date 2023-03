La vittima, una donna di 52 anni, è stata colpita con diverse coltellate. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio

Omicidio a Giarratana, un comune in provincia di Ragusa. Costantina dell’Albani è stata uccisa questa notte nella casa di famiglia dove la donna, 52 anni, stava accudendo l’anziana madre. La vittima è stata colpita con diverse coltellate dal cognato Mariano Barresi, 66 anni, arrestato dai carabinieri. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio. La donna era sposata con un brigadiere dell’Arma. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ragusa che sta sentendo i familiari per capire se si è trattato di un delitto d’impeto o se l’uomo ha premeditato l’omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata