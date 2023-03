Manifestazione indetta dopo l'aggressione a due ragazzi di un collettivo di sinistra, presenti Schlein, Conte la preside del lice da Vinci

Ha preso il via da piazza Santissima Annunziata, a Firenze, con diverse migliaia di persone già presenti, la manifestazione antifascista, indetta dai sindacati in difesa della scuola e della Costituzione dopo l’aggressione a due ragazzi di un collettivo di sinistra, da parte di militanti di Azione studentesca, avvenuto lo scorso sabato 18 Febbraio nel capoluogo toscano, davanti al liceo classico Michelangiolo. L’iniziativa è stata indetta anche in solidarietà alla preside del liceo scientifico fiorentino Leonardo da Vinci, Annalisa Savino, contro cui si era rivolto il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara per via della lettera da lei scritta ai suoi studenti proprio sui fatti del Michelangiolo, per ricordargli come l’indifferenza dinanzi alle violenze favorì l’avvento del fascismo.

Adesioni alla manifestazione sono arrivate da tutta Italia con movimenti, associazioni, collettivi studenteschi, docenti, presidi, Arci, Anpi. Partecipano anche i principali partiti di opposizione al governo, con in testa la neosegretaria Pd Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Oltre al segretario nazionale Cgil Maurizio Landini, presenti anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, l’ex ministro e segretario di Articolo 1 Mdp Roberto Speranza, il coordinatore nazionale di Articolo1 Arturo Scotto e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. Per quanto riguarda il Terzo Polo, la manifestazione ha incassato invece il no alla discesa in piazza da parte del leader di Azione Carlo Calenda, che ha affermato di non voler acuire le tensioni, mentre Italia Viva è presente con una folta delegazione guidata dall’ex ministra Teresa Bellanova. In piazza anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il neosegretario regionale del Pd Emiliano Fossi e il sindaco di Firenze Dario Nardella, che nei giorni scorsi ha rivolto alla cittadinanza un appello alla partecipazione. Ha aderito il gruppo Pd in Consiglio regionale. Nel corteo anche una delegazione della Federazione nazionale della stampa e dell’Associazione stampa Toscana.

Il corteo si snoda per le vie del centro cittadino, senza però raggiungere i viali, per concludersi in piazza Santa Croce dove dal palco parleranno rappresentanti delle Rsu della scuola. Uno spezzone della manifestazione, quello delle associazioni e dei collettivi che aderiscono a Firenze antifascista, si unirà al corteo nella vicina piazza D’Azeglio.

In corteo anche preside liceo da Vinci

Anche Annalisa Savino, preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze, la dirigente scolastica che ha scritto ai suoi studenti una lettera sui fatti del liceo Michelangiolo, partecipa alla manifestazione indetta dai sindacati in difesa della scuola e della Costituzione, in corso nel capoluogo toscano. Lo rendono noto gli organizzatori della manifestazione.

Anche striscione per Cospito

C’è anche uno striscione di solidarietà con l’anarchico Alfredo Cospito, con la scritta “con Alfredo contro il 41 bis” tra quelli che campeggiano in piazza Santa Croce a Firenze, dove è in corso la manifestazione antifascista indetta dai sindacati in difesa della scuola e della Costituzione.

