Antonio Calò, 70 anni, e la moglie Caterina sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Si indaga per duplice omicidio

Inchiesta per duplice omicidio dopo la scoperta dei cadaveri di marito e moglie, trovati nella loro abitazione a Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi, nella serata di ieri. Stando a quanto si apprende, Antonio Calò, 70 anni, e la moglie Caterina, sarebbero stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Sono ancora in corso indagini per trovare l’arma. La procura di Brindisi nelle prossime ore disporrà l’autopsia. A dare l’allarme, è stato il fratello di Calò.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata