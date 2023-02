La manifestazione a un anno dall'inizio della guerra

La comunità ucraina, che a Napoli e provincia conta 25mila presenze, ha organizzato una fiaccolata per le strade della città in ricordo delle numerose vittime a un anno esatto dall’inizio del conflitto con la Russia. “Grazie Italia, grazie Premier Meloni per il sostegno al nostro popolo, fieri di difendere la libertà”, così gli ucraini in piazza.

