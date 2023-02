Ferite le altre tre persone coinvolte nell'incidente stradale, ancora in corso di accertamento le cause dello schianto

Una ragazza di 23 anni ha perso la vita nello schianto dell’auto sulla quale viaggiava contro un’altra vettura, sulla Castellana, a Vedelago, in provincia di Treviso. L’auto, una Nissan Micra, guidata da una 26enne, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un Suv Nissan Qashqai, guidata da un 52enne. Sulla Micra viaggiavano tre persone, tra cui la ragazza deceduta deceduta sul colpo. Ferite le altre tre persone coinvolte nell’incidente stradale, trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vedelago.

