Continuano gli sbarchi, nella notte soccorsi altri 82 naufraghi in due operazioni di salvataggio

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. La notte scorsa sono stati soccorsi altri 82 naufraghi in due diverse operazioni di salvataggio. In una di queste, a bordo di un barchino c’era anche il cadavere di un uomo. A effettuare i soccorsi sono stati gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. Il barchino nel quale si trovava il morto si presume sia partito da Sfax, in Tunisia.

Intanto, nonostante i trasferimenti di ieri disposti dalla prefettura di Agrigento, è ancora al collasso l’hotspot dell’isola siciliana. Al suo interno sono circa 2.200 gli ospiti a fronte di una capienza massima di poco più di 350 persone. Oggi potrebbero essere previsti ulteriori trasferimenti. La struttura è stata visitata dal capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale, Valerio Valenti.

