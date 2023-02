Oltre al ragazzo di 27 anni colpito da due colpi di pistola a entrambe alle gambe è rimasto ferito anche un 21enne

Oltre al ragazzo di 27 anni rimasto ferito dopo essere stato colpito da due colpi di pistola a entrambe alle gambe è rimasto ferito anche un 21enne in via dei Sette Metri, in zona Morena, alla periferia di Roma. Entrambi sono stati refertati e dimessi dall’ospedale.

Il 27enne con 20 giorni di prognosi, mentre il 21enne con un mese. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

