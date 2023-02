Si trova in una delle camere dell'ospedale San Paolo di Milano riservate ai detenuti in 41 bis

Secondo quanto apprende LaPresse le condizioni dell’anarchico Alfredo Cospito sono stabili. Cospito è stato trasferito ieri dal carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. Si trova in una delle camere riservate ai detenuti in 41 bis.

“La situazione è serena“, riferiscono fonti accreditate. Cospito è in sciopero della fame da circa 4 mesi, motivo per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale in quanto, oltre al cibo, si rifiuta di assumere anche gli integratori, motivo per il quale “è a rischio edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali” anche se- riferiscono le stesse fonti a LaPresse “apparentemente non sembra un soggetto debilitato“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata