Sull'accaduto indagano i Carabinieri

Una donna disabile di 73 anni è morta nell’incendio divampato nella notte nella sua abitazione, in via Maltese, a Palermo. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Per la donna non c’è stato niente da fare. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. La donna morta nell’incendio – secondo quanto si apprende – si chiamava Rosalia Andreucci. L’incendio secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco sarebbe scoppiato a causa di un corto circuito di una stufa elettrica. La donna viveva da sola al secondo piano di una palazzina. L’allarme è scattato alle 4.00. Immediati i soccorsi per spegnere il rogo, ma non è stato possibile salvare la donna. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della compagnia di San Lorenzo. Sul posto anche le squadre del nucleo investigativo dei vigili del fuoco.

