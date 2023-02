Una ritrovata nella sua auto, l'altra in via Roma. Killer si è suicidato

Giallo a Riposto, nel catanese: due donne sono state ritrovate uccise in due diversi agguati. La prima, una donna di 45 anni, M.M., è stata trovata morta all’interno della sua auto, una Suzuki. La donna aveva appena fatto benzina vicino al porto turistico. Secondo quanto si apprende le avrebbero sparato alla testa. I carabinieri indagano per omicidio.

Un’altra donna è stata invece trovata uccisa a colpi di arma da fuoco, in via Roma. Secondo un primo accertamento non avrebbe legami di parentela con l’altra donna trovata uccisa.

Il presunto killer, almeno della prima donna trovata morta nel lungomare di Riposto a Catania, si è suicidato davanti alla caserma dei Carabinieri. L’uomo si chiamerebbe Salvatore La Motta. Invece le due donne uccise a colpi di pistola sarebbero Carmelina Marino, 48 anni, e Santa Castorina, di 50 anni.Il killer probabilmente aveva una relazione extraconiugale con una delle due donne, presumibilmente la prima. Gli inquirenti stanno cercando di capire che collegamento possa esserci con la seconda donna.

