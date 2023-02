Fermati per resistenza a pubblico ufficiale, violenza aggravata su pubblico ufficiale e travisamento

Tre manifestanti anarchici sono stati denunciati a Roma da Digos e carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, violenza aggravata su pubblico ufficiale e travisamento durante la manifestazione di ieri in solidarietà con Alfredo Cospito, il detenuto in carcere al 41 bis in sciopero della fame da oltre 100 giorni contro il regime detentivo. I tre denunciati sono stati fermati e identificati nella giornata dopo le fasi concitate con le forze dell’ordine all’altezza di via Prenestina.

Mosap: “Manifestanti in piazza per fare a botte”

“Gli scontri di ieri a Roma sono ancora una volta la conferma che i violenti utilizzano il pretesto delle manifestazioni per inveire contro le forze dell’ordine”. Lo dice Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia Mosap. “Mi congratulo con i colleghi e con il dirigente Moreno Fernandez per la professionalità con la quale hanno gestito i disordini. Dall’altro lato – prosegue Conestà – c’è l’amara constatazione che si scende in piazza per fare a botte con il poliziotto. Chi si è reso autore di violenza deve essere punito. Gli anarchici se ne facciano una ragione”.

