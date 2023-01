L'altro automobilista si era allontanato ma è stato rintracciato poco dopo

Ancora un incidente mortale sulla strada, questa volta a Terni, dopo la tragedia di Fonte Nuova nella quale hanno perso la vita 5 giovanissimi. È stato rintracciato e sottoposto a fermo l’uomo alla guida dell’automobile coinvolta in un incidente stradale sulla strada statale Valnerina a Terni, poco distante dal parcheggio della Cascata delle Marmore, nel quale ha perso la vita in un frontale un 36enne.

L’uomo, 24 anni, secondo quanto confermano fonti investigative, si è allontanato a piedi dopo l’incidente, lasciando lì la sua auto, un’Alfa 147. Dopo essere stato ritnracciato dalla polizia, è stato trasferito in ospedale per le cure per le ferite riportate nell’impatto. Il 24enne è al momento piantonato in ospedale in stato di fermo.

